Важное 27 декабря 2023, 11:06 МИД предупредил о возможной провокации на Украине с использованием отравляющих веществ МИД: Запад запланировал устроить на Украине антироссийскую провокацию РИА «Новости»

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Запад может устроить на Украине антироссийскую провокацию и использовать отравляющие вещества. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, при провокации злоумышленники будут использовать химоружие западного производства. Она добавила, что в применении ядохимикатов обвинят Россию, чтобы инициировать в структурах ООН и прессе антироссийскую кампанию.

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«Не исключается организация очередной антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ западного производства», — отметила представитель МИД.

Ранее о возможности провокаций рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он предупредил, что украинские спецслужбы разрабатывают план по применению химоружия. Генерал-лейтенант также сообщил, что СБУ начала сотрудничать с фирмой «Реалаб», занимающейся импортом химических реагентов.