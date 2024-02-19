Спецоперация 19 февраля 2024, 13:38 Как у фашистов в годы ВОВ. Минобороны рассказало о химоружии ВСУ МО: украинская армия обладает аналогами химоружия, которое применяли фашисты Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Вооруженные силы Украины располагают аналогами боевого отравляющего вещества, которое использовали фашистские захватчики в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе выступления.

Брифинг министерства обороны посвятили вопросам нарушения Украиной и Соединенными Штатами требований Конвенции о запрещении химического оружия.

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«Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества „Табун“, которое включено в Список 1 Конвенции и использовалось фашистскими захватчиками», — подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что Украина при пособничестве западных государств не ограничивает себя использованием химсредств нелетального действия, активно используя списочные химикаты.

Кириллов также подчеркнул, что в ходе специальной операции зафиксировали случаи применения американских химических боеприпасов Вооруженными силами Украины. В декабре дрон ВСУ сбросил газовые гранаты на позиции ВС России.