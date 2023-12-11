11 декабря 2023, 16:38
Украина захотела устроить антироссийскую провокацию — Минобороны
МО: Украина начала готовить провокацию против РФ с отравляющими веществами
Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.
С учетом опыта сирийского конфликта можно предположить, что обвинение Вооруженных сил России в применении химоружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в мировых СМИ и структурах ООН, отметил Кириллов.
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«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — подчеркнул он.
Генерал-лейтенант добавил, что с этой целью СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую фирму «Реалаб». Она специализируется на импорте прекурсоров и химических реагентов.
Ранее Кириллов рассказал, что ВСУ за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием еду. Всего удалось зафиксировать 17 таких случаев.
Минобороны РФ
Украина
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