Важное 11 декабря 2023, 16:38 Украина захотела устроить антироссийскую провокацию — Минобороны МО: Украина начала готовить провокацию против РФ с отравляющими веществами РИА «Новости»

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Украинские спецслужбы готовят антироссийскую провокацию с использованием отравляющих веществ. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны.

С учетом опыта сирийского конфликта можно предположить, что обвинение Вооруженных сил России в применении химоружия позволит инициировать новую антироссийскую кампанию в мировых СМИ и структурах ООН, отметил Кириллов.

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«По нашей информации, офис президента Украины координирует действия национальных спецслужб по организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ», — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант добавил, что с этой целью СБУ привлекла к сотрудничеству украинскую фирму «Реалаб». Она специализируется на импорте прекурсоров и химических реагентов.

Ранее Кириллов рассказал, что ВСУ за время спецоперации неоднократно отравляли химическим оружием еду. Всего удалось зафиксировать 17 таких случаев.