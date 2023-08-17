Спецоперация 17 августа 2023, 11:48 Мобилизацию и военное положение продлили на Украине Зеленский продлил на 90 дней действие военного положения на Украине РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении на 90 дней, до 15 ноября, военного положения и мобилизации в стране. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в личном Telegram-канале.

«Они (подписанные Зеленским законы — прим. ред.) начнут действовать с 18 августа, до того действует предыдущий», — указал Железняк.

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Режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года. На следующие сутки Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце октября текущего года были запланированы выборы в Верховную раду, однако из-за продления военного положения их отменили.

Серьезное ужесточение мобилизации на Украине стартовало с 1 июня. Теперь призыву в стране подлежат граждане до 60 лет и ограниченно годные к военной службе.

Также всеобщую мобилизацию объявили в Киеве и в Ивано-Франковской области. Всем военнообязанным мужчинам приказали прибыть в соответствующий центр не позднее десятидневного периода после объявления мобилизационных мероприятий.