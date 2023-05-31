Мир 31 мая 2023, 04:40 Мобилизацию на Украине серьезно ужесточат с 1 июня Ограниченно годные граждане до 60 лет будут подлежать мобилизации на Украине с 1 июня РИА «Новости»

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Мобилизационные мероприятия на Украине существенно ужесточатся с 1 июня. Об этом сообщили местные СМИ.

Теперь вручать повестки будут иметь право сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), ТЦК, Службы внешней разведки Украины (СВР), главы предприятий, представители органов власти и сотрудники дипведомств за границей. Также выдать повестку могут в публичном месте и любому мужчине, в независимости от того, к какому военкомату он привязан, поэтому обжаловать документ уже не получится.

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При этом мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными или ограниченно годными к военной службе. Неважно, имеется ли у гражданина военный опыт, ведь в случае его отсутствия будущий солдат пройдет специальную подготовку.

Как отметили некоторые украинские Telegram-каналы, данные нововведения говорят о тотальной нехватке военных на фронте. Если раньше ограниченно пригодных к военной службе не призывали, то теперь очередь дошла и до них. Авторы определенных постов в каналах заявили, что подобные поправки являются «узакониванием беспредела, который сейчас ведут военкомы и полиция».

При этом всеобщая мобилизация привела к прикрытой гражданской войне на Украине. Мужчин буквально заперли в «концлагере имени Зеленского» и не дают возможности сделать выбор.