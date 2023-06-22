Мир 22 июня 2023, 21:35 Всеобщую мобилизацию объявили в Киеве после провального наступления ВСУ «Страна.ua»: в Оболонском районе Киева началась всеобщая мобилизация Официальный сайт президента Украины

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Всеобщая мобилизация по одной повестке началась в Оболонском районе Киева. Приказ об этом опубликовали на аккаунте местного военного комиссариата в соцсетях, написало украинское издание «Страна.ua».

В документе сказано об обязанности жителей прийти в военкомат в десятидневный срок. Требование распространяется даже на тех, кому ранее не присылали персональных повесток. Авторы материала уточнили, что похожие распоряжения выпустили военкомы других районов украинской столицы.

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Всеобщую мобилизацию граждан и транспортных ресурсов уже объявили в Ивано-Франковской области Украины. Исходя из этого, всем военнообязанным мужчинам приказали прибыть в соответствующий центр не позднее десятидневного периода после объявления мобилизационных мероприятий.

Ранее стало известно о серьезном ужесточении мобилизации на Украине с 1 июня. Теперь призыву в стране подлежат граждане до 60 лет и ограниченно годные к военной службе.