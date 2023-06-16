Мир 16 июня 2023, 13:36 Всеобщая мобилизация началась в Ивано-Франковской области Украины — СМИ «Западный курьер»: всеобщая мобилизация началась в Ивано-Франковской области Украины Официальный сайт президента Украины

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Всеобщую мобилизацию людей и транспортных ресурсов объявили в Ивано-Франковской области Украины. Об этом написало украинское издание «Западный курьер».

Роман Плитус, начальник Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (ТЦК) и социальной поддержки, еще 13 июня подписал приказ «О проведении всеобщей мобилизации».

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«В документе говорится о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах смены места жительства и обязательности явки военнообязанных в городской ТЦК в десятидневный срок», — сказано в материале.

Таким образом все военнообязанные мужчины из Ивано-Франковской области должны прийти в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки не позднее, чем через 10 дней после объявления о мобилизации.

Все организации, учреждения и предприятия, поставляющие транспортные средства ВСУ люди должны обеспечить доставку и передачу техники и машин в сроки, в полном объеме и по адресам, которые значатся в нарядах на поставку техники во время мобилизации. Уклонившимся от мобилизации грозит административная и уголовная ответственность.