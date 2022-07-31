Минобороны Турции рассказало о готовности первого судна к отгрузке зерна

Завершены технические работы по отгрузке зерна на первое судно в Черном море. Об этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил украинскому коллеге Алексею Резникову. О деталях их переговоров сообщило РИА «Новости».

По данным представителей турецкого военного ведомства, сам процесс отгрузки планируют начать в ближайшее время.

«Министры выразили удовлетворение тем, что технические работы завершены, отгрузку планируется начать как можно скорее после административной подготовки», — сообщили они.

Также Акар и Резников положительно оценили работу Совместного координационного центра. По их мнению, сотрудники этой организации действуют слаженно и в сотрудничестве.

Ранее Акар выразил надежду, что все стороны «зерновой сделки» выполнят свои обязательства. Он отметил, что достичь этого соглашения удалось лишь после продолжительных дискуссий между российской и украинской сторонами в присутствии представителей ООН.