Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехники и военнослужащих ВСУ | 360°

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Минобороны России опубликовало кадры поражения бронетехники и военнослужащих ВСУ

Минобороны РФ показало кадры поражения бронетехники, вооружения и военнослужащих ВСУ

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Министерство обороны России в Telegram-канале опубликовало кадры поражения бронированной техники, вооружения и военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.

«В результате сброса гранат с квадрокоптера были уничтожены позиция миномета, танк, а также личный состав подразделений ВСУ», — сказано в сообщении российского военного ведомства.

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Ранее Министерство обороны опубликовало кадры работы боевых расчетов 152-х миллиметровых гаубиц «Мста-Б» при выполнении огневой задачи по уничтожению опорных пунктов и бронетехники ВСУ.

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Также Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В в зоне спецоперации. Командир батареи с позывным «Ракета» обратил внимание, что С-300В также поражают вертолеты и беспилотники.

Система ЗРС С-300В, как уточнили в Минобороны, предназначается для защиты от атак крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет. Кроме того, она защищает от тактической и стратегической авиации, а также боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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