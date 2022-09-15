Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 09:47 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В в зоне спецоперации Министерство обороны России показало кадры работы расчетов зенитных ракетных систем С-300В

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Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир батареи с позывным «Ракета» обратил внимание, что С-300В также поражают вертолеты и беспилотники.

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«В основном работаем по типу цели — аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS», — рассказал боец.

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Зенитно-ракетные комплексы С-300В предназначены для защиты подразделений ВС РФ от воздушного нападения в ходе спецоперации на Украине, отметили в министерстве.

Система ЗРС С-300В, как уточнили в Минобороны, предназначается для защиты от атак крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет. Кроме того, она защищает от тактической и стратегической авиации, а также боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации.

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