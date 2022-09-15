Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В в зоне спецоперации | 360°

Все новости

Власть

15 сентября 2022, 10:51

Кремль заявил, что Украина не станет основной темой обсуждения на саммите ШОС

Деньги

15 сентября 2022, 10:51

РЖД почти на 10% повысят тарифы на грузоперевозки — СМИ

Реклама

Мир

15 сентября 2022, 10:49

«Она потеряла связь с реальностью». Немцы жестко раскритиковали главу Еврокомиссии

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:47

Школу и детский сад построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках к 2025 году

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:39

Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья

Важное

15 сентября 2022, 10:37

Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Спецоперация

15 сентября 2022, 10:36

Инспектор ВС Германии заявил, что недавние атаки ВСУ нельзя считать контрнаступлением

Подмосковье

15 сентября 2022, 10:35

Свыше 100 рабочих мест появится на складском комплексе в Мытищах в 2023 году

Мир

15 сентября 2022, 10:31

«План обречен на провал». В США раскритиковали идею давить на Россию через страховые компании

Спецоперация

15 сентября 2022, 09:47

Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В в зоне спецоперации

Министерство обороны России показало кадры работы расчетов зенитных ракетных систем С-300В

Читать 360tv в

Зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-300В перехватывают американские ракеты РСЗО HIMARS в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир батареи с позывным «Ракета» обратил внимание, что С-300В также поражают вертолеты и беспилотники.

Реклама

«В основном работаем по типу цели — аэродинамическая, баллистическая. А так встречаются разные: и вертолеты, и беспилотники, также бывают ракеты типа HIMARS», — рассказал боец.

Реклама

Зенитно-ракетные комплексы С-300В предназначены для защиты подразделений ВС РФ от воздушного нападения в ходе спецоперации на Украине, отметили в министерстве.

Система ЗРС С-300В, как уточнили в Минобороны, предназначается для защиты от атак крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет. Кроме того, она защищает от тактической и стратегической авиации, а также боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия армейской авиации.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама