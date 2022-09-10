Минобороны России опубликовало кадры работы боевого расчета гаубиц «Мста-Б» | 360°

Армия 10 сентября 2022, 05:51 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны России опубликовало кадры работы боевого расчета гаубиц «Мста-Б»

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Министерство обороны в Telegram-канале опубликовало кадры работы боевых расчетов 152-х миллиметровых гаубиц «Мста-Б» при выполнении огневой задачи по уничтожению опорных пунктов и бронетехники ВСУ.

Для максимального урона при уничтожении укреплений противника применяются снаряды на фугасное действие. Такие удары способны уничтожить фортификационные сооружения, даже заглубленные и бетонированные, говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Дальность огня до 30 километров. Артиллеристы получают координаты с помощью беспилотной авиации и корректировщиков, работающих на линии фронта. Артиллерийская батарея может атаковать как из закрытой огневой позиции, так и прямой наводкой.

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«Вышестоящим командованием была поставлена задача по нанесению огневого поражения противника. Прибыв в назначенный район для ведения разведки с помощью беспилотного летательного аппарата, был обнаружен взводный опорный пункт противника. <…> После серии беглого огня данная цель была подавлена, а боевая задача выполнена», — рассказал командир гаубичной артиллерийской батареи.

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