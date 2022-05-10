Минобороны РФ показало работу расчетов С-300В и операторов переносных ЗРК «Игла»

Министерство обороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы С-300В.

Видеозапись была размещена в Telegram-канале российского ведомства. Также на кадрах можно увидеть работу операторов переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Зенитно-ракетные комплексы С-300В предназначены для защиты подразделений ВС РФ от воздушного нападения в ходе спецоперации на Украине, отметили в министерстве.

Система ЗРС С-300В, как уточнили в Минобороны, предназначается для защиты от атак крылатых ракет, аэробаллистических и баллистических ракет. Кроме того, она защищает от тактической и стратегической авиации, а также боевых вертолетов в сложной воздушной и помеховой обстановке.