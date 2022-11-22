Спецоперация 22 ноября 2022, 07:37 Минобороны показало на видео ракетные авиаудары по военным объектам и технике ВСУ Минобороны показало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 в ходе спецоперации

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Министерство обороны России показало боевую работу экипажей штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России. Они нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ

«Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сообщили в военном ведомстве.

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Экипажи штурмовиков уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских военных.

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Ранее ВСУ лишись более 900 машин реактивного залпового огня за время спецоперации. Кроме того, российские военные уничтожили четыре пункта управления ВСУ.

Боевую работу расчетов РСЗО «Торнадо-С» показали на видео. Оружие способно выводить из строя и уничтожать командные пункты, склады боеприпасов, узлы связи и средства противовоздушной обороны противника.