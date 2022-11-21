Спецоперация 21 ноября 2022, 15:00 ВСУ лишись более 900 машин реактивного залпового огня за время спецоперации Минобороны: российские военные с начала СВО уничтожили свыше 900 украинских машин РСЗО Ministry of Defense of Ukraine

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Подразделения ВС РФ с начала спецоперации уничтожили более 900 машин реактивных систем залпового огня ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, с начала СВО российские военные уничтожили 333 украинских самолета и 177 вертолетов, более 2540 беспилотников.

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ВСУ лишились уже 388 ЗРК, 6743 танков и других боевых бронированных машин, 901 боевой машины реактивных систем залпового огня. Также российские военные поразили более 3600 орудий полевой артиллерии и минометов противника.

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Конашенков также обратил внимание на попытки украинских военных контратаковать. Все подобные действия заканчиваются тем, что ВСУ отбрасывают на исходные позиции. В частности в Херсонской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, которые пытались переправиться на левый берег Днепра.