Спецоперация 21 ноября 2022, 14:53 Российские военные уничтожили четыре пункта управления ВСУ Минобороны заявило об ударах по четырем пунктам командования ВСУ РИА «Новости»

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Российские артиллеристы, а также пилоты тактической и армейской авиации за минувшие сутки поразили четыре пункта управления ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Военные нанесли удары по расположениям украинского командования около поселка Шевченково Харьковской области, города Красный Лиман Донецкой Народной Республики, а также возле села Преображенка и поселка Камышеваха Запорожской области.

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Кроме того, российские военные поразили 54 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, нанесли удар по живой силе и военной технике в 124 районах проведения специальной военной операции. В том числе уничтожены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган», из которых украинские боевики обстреливали населенные пункты Белгородской области.

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Около города Краматорска Донецкой Народной Республики, ударом высокоточного оружия военные уничтожили склад с оружием и военной техникой ВСУ.