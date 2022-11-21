Спецоперация 21 ноября 2022, 07:47 Боевую работу расчетов РСЗО «Торнадо-С» показали на видео Минобороны РФ показало видео боевой работы расчетов РСЗО «Торнадо-С» во время СВО

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Министерство обороны России показало на видео боевую работу расчетов реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». Оружие выводит из строя и уничтожает командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели, которые расположены на большом удалении.

«Реактивная система залпового огня „Торнадо-С“ является глубокомодернизированной версией РСЗО „Смерч“. Усовершенствование коснулось боеприпасов, средств связи и управления», — сообщили в военном ведомстве.

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В Минобороны отметили, что разработчики сумели значительно увеличили дальность стрельбы, точность и огневую мощь оружия. Ракеты обновленной РСЗО могут поражать цели в радиусе 120 километров. Благодаря использованию навигационной системы ГЛОНАСС, значительно повысилась точность ударов. «Торнадо-С» способна уничтожить сразу несколько целей на разных линиях обороны.

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«Одна из отличительных особенностей установки „Торнадо-С“ является наличие автоматизированной системы ведения огня, что позволило намного уменьшить время выполнения боевых задач», — рассказал начальник расчета установки Иван

Ранее Минобороны показало на видео боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 армейской авиации ЗВО.