Спецоперация 11 ноября 2022, 07:41 Минобороны показало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок «Акация» Минобороны показало на видео работу «Акаций» в ходе спецоперации

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Министерство обороны России показало боевую работу расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация». В ведомстве особо отметили огневую мощь вооружения.

В числе боевых задач артиллеристов — поддержка действия мотострелковых подразделений. Бойцы наносят удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы и колоннам военной техники.

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«При выполнении огневых задач артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин», — уточнили в Минобороны России.

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Ранее военное ведомство показало кадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек», которая делает залпы неуправляемыми снарядами калибра 220 миллиметров. Также Минобороны показало видео боевой работы разведчиков Западного военного округа, которые выполняют задачи специальной военной операции, и процесс подготовки мотострелковых подразделений на одном из полигонов Западного военного округа. В их составе: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы.