Минобороны показало кадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек» | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 10:01 Минобороны показало кадры боевой работы огнеметной системы «Солнцепек» Минобороны показало кадры работы «Солнцепека» в ходе специальной военной операции

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Министерство обороны России показало боевую работу расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» подразделения радиационной, химической и биологической защиты Воздушно-десантных войск по позициям ВСУ. После нанесения удара самоходная установка способна быстро изменить позицию.

Оружие делает залпы неуправляемыми снарядами калибра 220 миллиметров. Огнеметная система гарантированно уничтожает живую силу и легкобронированную технику. Кроме того, снаряды могут быть нацелены на огневые средства и пункты управления противника.

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В военном ведомстве отметили, что самоходные установки создают благоприятные условия для работы штурмовых групп.

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После нанесения удара «Солнцепек» после перезарядки снова готов для выполнения новых задач.

Ранее Министерство обороны России показало боевую работу разведчиков Западного военного округа, которые выполняют задачи специальной военной операции, и процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений.