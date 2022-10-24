Минобороны показало кадры боевой работы разведчиков Западного военного округа | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 07:21 Минобороны показало кадры боевой работы разведчиков Западного военного округа Минобороны РФ: бойцы спецназа выполняют задачи СВО

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Министерство обороны России показало боевую работу разведчиков Западного военного округа. Бойцы спецназа выполняют задачи специальной военной операции. Свой профессиональный праздник военнослужащие отмечают на передовой.

«Вооруженные Сил Российской Федерации ежедневно наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ с использованием информации, полученной от подразделений разведки и спецназа», — сказано в сообщении военного ведомства.

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В Минобороны отметили, что в самых спецназовцы демонстрируют высочайший уровень профессиональной подготовки в самых сложных и нестандартных ситуациях. Разведчиков отличает необыкновенная сила духа и мужество. Они достойно выдерживают проверку на прочность в решении самых сложнейших боевых задач.

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Ранее Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений. В их составе: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Тренировки проводились на одном из полигонов Западного военного округа в тылу проведения специальной военной операции.