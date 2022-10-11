Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 15:14 Поделиться Telegram

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Viber Минобороны показало кадры боевой подготовки мотострелковых подразделений в тылу СВО Минобороны РФ: мобилизованные проходят огневую и тактическую подготовку в тылу СВО

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Министерство обороны России показало процесс подготовки личного состава сформированных мотострелковых подразделений. В их составе: резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, и добровольцы. Тренировки проводились на одном из полигонов Западного военного округа в тыловых районах проведения специальной военной операции.

Огневая и тактическая подготовка военнослужащие занимаются по несколько часов в день. Военнослужащих обучают офицеры с боевым опытом.

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«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания», — подчеркнули в ведомстве.

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Мобилизованные отрабатывают сценарии реального боя. На полигоне они упражняются в метании гранат, учатся поражать цели из гранатометов, проходят тактическую полосу.

«Выполнение упражнений с элементами тактической стрельбы дает солдату понять, как ему необходимо взаимодействовать со своими товарищами на поле боя, кто кого должен прикрывать, в какой момент он должен перемещаться», — пояснил офицер управления боевой подготовки Западного военного округа Алексей.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки мобилизованных в Калининградской области.

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