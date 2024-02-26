Спецоперация 26 февраля 2024, 19:48 Уничтожение первого Abrams в зоне СВО оценили в Кремле Песков: танки Abrams будут гореть на Украине так же, как и другие РИА «Новости»

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Российские военные с самого начала спецоперации обещали, что поставленные ВСУ танки Abrams будут ликвидированы так же, как другая западная техника. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. <…> Это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризуют Украину и делают это ежедневно», — сказал он.

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Американский танк уничтожили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады. По информации «Военной хроники», решающий удар по Abrams нанес беспилотник «Ланцет».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что танк Abrams обнаружили на Авдеевском направлении во время разведки. После этого бронетехнику уничтожили. Глава региона опубликовал кадры удара по танку.

Также стало известно об уничтожении в зоне СВО самоходной артиллерийской установки Archer, которую ВСУ получили от Швеции.