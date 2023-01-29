Спецоперация 29 января 2023, 13:45 МИД России убедительно доказал, что США причастны к удару по больнице в Новоайдаре МИД РФ: отсутствие реакции США на удар по больнице в ЛНР доказывает их причастность РИА «Новости»

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Отсутствие реакции Соединенных Штатов на обстрел больницы в Новоайдаре ЛНР украинскими боевиками доказывает, что США вовлечены в конфликт и причастны к произошедшему. Об этом говорится в заявлении МИД России.

В министерстве подчеркнули, что обстрел действующих медучреждений и целенаправленное убийство мирных людей — тяжкие военные преступления «киевского режима и его западных хозяев».

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«Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права еще раз подтверждает их прямую вовлеченность в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям», — уверены в МИД.

В заявлении упоминаются «двойные стандарты» Запада, который вместе с Украиной устраивал «истерики» из-за инсценировки преступлений российской армии в Буче, которых на самом деле не было, но не заметил «вопиющих варварских действий» киевского режима. Западные страны носятся с идеей создания незаконного «трибунала» против России, но ни слова не говорят о том, что судить нужно украинское руководство и военных за «очевидные каждодневные преступления».

Дипломаты заверили, что «криминальный беспредел» Украины под эгидой Запада тщательно фиксируется и не останется безнаказанным.

Накануне обстрел больницы в Новоайдаре со стороны ВСУ унес жизни 14 человек, еще 24 пострадали. Первый зампредседателя России при ООН Дмитрий Полянский сразу предположил, что удар был согласован с Соединенными Штатами. СК России возбудил уголовное дело.