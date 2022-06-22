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    22 июня 2022, 13:45

    «Мертвецы не помеха». ВСУ оборудовали командный пункт прямо на кладбище

    Командный пункт ВСУ на кладбище сняли на видео

    Максим Зинкин

    Украинские военнослужащие оборудовали командный пункт в ДНР на территории кладбища, видео появилось в Сети.

    Ранее сообщалось, что российские военные нашли оборудованный командный пункт националистов в бывшем пионерском лагере на территории населенного пункта Красный Лиман в ДНР.

    Накануне Министерство обороны сообщило о нанесении ракетного удара по аэродрому в Одесской области в ответ на атаку по морской платформе «Черноморнефтегаза» в Крыму. По последним данным, после удара ВСУ без вести пропали семь человек.

    Источник сообщал, что поиски пропавших сильно осложнились из-за плохих погодных условий.