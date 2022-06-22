«Мертвецы не помеха». ВСУ оборудовали командный пункт прямо на кладбище

Украинские военнослужащие оборудовали командный пункт в ДНР на территории кладбища, видео появилось в Сети.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли оборудованный командный пункт националистов в бывшем пионерском лагере на территории населенного пункта Красный Лиман в ДНР.

Накануне Министерство обороны сообщило о нанесении ракетного удара по аэродрому в Одесской области в ответ на атаку по морской платформе «Черноморнефтегаза» в Крыму. По последним данным, после удара ВСУ без вести пропали семь человек.

Источник сообщал, что поиски пропавших сильно осложнились из-за плохих погодных условий.