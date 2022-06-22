Погода осложнила поиски пропавших с буровой платформы в Крыму

Шансы найти живыми пропавших сотрудников «Черноморнефтегаза» после атаки украинской армии по буровой платформе в Крыму существенно сократились из-за непогоды. Об этом со ссылкой на источник сообщил ТАСС.

«Вероятность найти пропавших живыми сокращается, в районе поисков ухудшилась погода», — заявил источник.

Украинские военнослужащие атаковали буровые платформы «Черноморнефтегаза» днем 20 июня, в результате чего начался пожар. Спасатели успели эвакуировать с объектов 94 работника, судьба еще семи человек остается неизвестной.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что семьям пропавших сотрудников выплатят компенсации 6,5 миллиона рублей. Также пятеро спасенных с платформы № 1 получат по три миллиона.

Инженер-физик Илья Рыбальченко рассказал «360», что последствия атаки ВСУ для экологии рискуют стать катастрофическими.