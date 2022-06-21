Минобороны РФ сообщило об ударе по военному аэропорту рядом с Одессой в ответ на обстрел вышек в Крыму

Российская армия ударила по военному аэродрому Школьный в районе Одессы в ответ на обстрел газодобывающей платформы в Черном море. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для ответного удара ВС России использовали крылатые ракеты «Оникс». Ведомство уточнило, что в результате ударов удалось уничтожить ангар ВСУ для беспилотников, в частности, для Bayraktar-TB2, написал РБК.

Кроме того, российские военные уничтожили на острове Кубанский два артиллерийских взвода 155-миллимитровых гаубиц М-777.

ВСУ нанесли удар по буровым платформам в Черном море 20 июня. Украинские военные атаковали платформы «Черноморнефтегаза».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после атаки ВСУ пропали семь сотрудников платформы, еще трое получили ранения.

Пожар на платформах до сих пор продолжается. Добычу газа на этом месторождении приостановили.