Военнослужащие ВС РФ обнаружили командный пункт ВСУ в бывшем пионерлагере в Красном Лимане

Российские военные обнаружили командный пункт ВСУ на территории бывшего пионерлагеря в освобожденном Красном Лимане. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

Внимание российских военнослужащих привлекло много различных антенн на здании детского лагеря. Внутренние помещения здания осмотрели. В ходе проверки военнослужащие ВС РФ обнаружили пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, а также средства связи и координации.

Также были найдены небольшие запасы провианта, которые оставили при отступлении. В основном это были консервы польского производства.

В штабе размещались 30 бойцов ВСУ, рассказал военнослужащий Владимир. Они осуществляли командование в пределах досягаемости.

Минобороны РФ показало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В результате заданий уничтожили опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.