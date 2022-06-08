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    08 июня 2022, 05:53

    Военнослужащие ВС РФ обнаружили командный пункт ВСУ в бывшем пионерлагере в Красном Лимане

    «Известия»: ВСУ устроили командный пункт в бывшем пионерлагере в Красном Лимане

    Валерия Шафирко

    Российские военные обнаружили командный пункт ВСУ на территории бывшего пионерлагеря в освобожденном Красном Лимане. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

    Внимание российских военнослужащих привлекло много различных антенн на здании детского лагеря. Внутренние помещения здания осмотрели. В ходе проверки военнослужащие ВС РФ обнаружили пристрелочные мишени, предположительно, для крупнокалиберного оружия, а также средства связи и координации.

    Также были найдены небольшие запасы провианта, которые оставили при отступлении. В основном это были консервы польского производства.

    В штабе размещались 30 бойцов ВСУ, рассказал военнослужащий Владимир. Они осуществляли командование в пределах досягаемости.

    Минобороны РФ показало кадры работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации Западного военного округа. В результате заданий уничтожили опорные пункты управления и бронированная техника подразделений ВСУ.