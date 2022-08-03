Кремль заявил о готовности решить конфликт на Украине с помощью дипломатии

Россия не отказалась от урегулирования ситуации на Украине мирным, дипломатическим путем, но только на своих условиях. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия готова к мирному решению конфликта на Украине на своих условиях, которые хорошо известны властям в Киеве», — сообщил он.

Глава МИД России Сергей Лавров в беседе с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что западные страны поставками вооружений лишь затягивают конфликт и умножают ненужные жертвы. Дипломат пообещал, что РФ полностью выполнит задачи, поставленные в рамках специальной операции.

Песков также отмечал, что Россия пока не видит перемен в поведении Запада в вопросе разрешения ситуации на Украине, писал RT.

Желание России закончить конфликт на Украине дипломатическим путем подтверждал бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, посредником между странами может стать Турция, которая уже ранее способствовала вывозу украинского зерна из портов Одессы на мировой рынок.