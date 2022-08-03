Шредер заявил о готовности Кремля к переговорам с Украиной для решения конфликта

Российское руководство намерено найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Такое заявление по итогам своей поездки в Москву сделал бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern.

Политик подчеркнул, что в ходе своей поездки в Москву он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров», — заявил Шредер, отвечая на вопрос о специальной военной операции. Бывший канцлер напомнил, что делегации России и Украины уже вели переговоры весной в Стамбуле.

По словам Шредера, Турция окажет всяческую поддержку двум сторонам при возобновлении обсуждения выхода из ситуации так же, как она помогала в переговорах по поставкам зерна. По мнению политика, достигнутые договоренности об отправке сухогрузов из украинских портов — это только первый шаг к завершению конфликта.

«Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня», — не исключил Шредер.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву 26 июля. Как отметила супруга политика, главной целью его поездки стали переговоры по энергетической политике России.

Переговоры между делегациями России и Украины завершились в апреле по инициативе Киева. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские власти сделали это под нажимом Великобритании и США.