Шредер заявил о готовности Кремля к переговорам с Украиной для решения конфликта
Экс-канцлер Германии Шредер заявил о желании Кремля возобновить переговоры с Украиной
Российское руководство намерено найти дипломатическое решение конфликта на Украине. Такое заявление по итогам своей поездки в Москву сделал бывший канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern.
Политик подчеркнул, что в ходе своей поездки в Москву он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров», — заявил Шредер, отвечая на вопрос о специальной военной операции. Бывший канцлер напомнил, что делегации России и Украины уже вели переговоры весной в Стамбуле.
По словам Шредера, Турция окажет всяческую поддержку двум сторонам при возобновлении обсуждения выхода из ситуации так же, как она помогала в переговорах по поставкам зерна. По мнению политика, достигнутые договоренности об отправке сухогрузов из украинских портов — это только первый шаг к завершению конфликта.
«Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня», — не исключил Шредер.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в Москву 26 июля. Как отметила супруга политика, главной целью его поездки стали переговоры по энергетической политике России.
Переговоры между делегациями России и Украины завершились в апреле по инициативе Киева. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, украинские власти сделали это под нажимом Великобритании и США.