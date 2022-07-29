Кремль не увидел готовности Запада идти на уступки по украинскому кризису

Россия не увидела изменений в позиции западных стран относительно украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Запад пока не готов идти на уступки в этом вопросе, сообщил ТАСС.

«Нет, не видит», — ответил Песков на вопрос о том, видит ли Россия изменения в позиции Запада.

Некоторые западные страны начали подталкивать Украину к переговорам с Россией, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он назвал «зудом» попытку смягчить ситуацию в преддверии зимы. Министр пояснил — руководство страны не питают надежды на конструктивный диалог с РФ.

Высказались о ситуации и простые британцы. Читатели сайта Daily Mail напомнили, что на поддержку Украины идут деньги граждан Великобритании. Они посоветовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому не откладывать серьезные переговоры с Россией.