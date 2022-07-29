Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что Запад только затягивает конфликт на Украине поставками оружия. Его слова привела пресс-служба ведомства.

Поставки вооружения на Украину провоцируют эскалацию напряженности в регионе, продлевая «агонию киевского режима» и умножая жертвы, отметил Лавров в беседе с Блинкеном. По ситуации на Украине министр отметил, что цели спецоперации будут полностью выполнены.

В ходе переговоров глава российского МИД предложил госсекретарю США вернуться в русло «тихой дипломатии» и не спекулировать в вопросе с обменом военнопленными.

Телефонные переговоры между Лавровым и Блинкеном состоялись по инициативе американской стороны. О запросе сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс. По поводу обмена россиянина Виктора Бута на двух американцев, задержанных в РФ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать комментарии.