Спецоперация 27 января 2023, 14:14 Командир «Ахмата» заявил о скором оперативном окружении Артемовска Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ близки к оперативному окружению Артемовска РИА «Новости»

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Момент оперативного окружения Артемовска российской армией уже приближается. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

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Также российские войска закрепились в Угледаре . Его освобождение позволит выйти на Красноармейское и Кураховское направления.