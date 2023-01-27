27 января 2023, 14:14
Командир «Ахмата» заявил о скором оперативном окружении Артемовска
Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ близки к оперативному окружению Артемовска
«На данный момент все уже переходит в оперативное окружение, практически все пути продвижения противника перекрыты», — заявил он. По словам Алаудинова, остался лишь один маршрут, по которому ВСУ «еще могут более-менее двигаться», но и он уже в основном под контролем ВС России. Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с «360» назвал окончательное взятие Славяно-Краматорской агломерации с Артемовском одной из главных задач ВС России. Эксперт пояснил, что после этого откроется свободное пространство для дальнейшего наступления.
Момент оперативного окружения Артемовска российской армией уже приближается. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
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Также российские войска закрепились в Угледаре . Его освобождение позволит выйти на Красноармейское и Кураховское направления.
Специальная военная операция РФ на Украине
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