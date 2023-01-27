Спецоперация

27 января 2023, 14:14

Командир «Ахмата» заявил о скором оперативном окружении Артемовска

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ близки к оперативному окружению Артемовска

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Момент оперативного окружения Артемовска российской армией уже приближается. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом НМ ЛНР Апты Алаудинов в эфире Первого канала.

«На данный момент все уже переходит в оперативное окружение, практически все пути продвижения противника перекрыты», — заявил он.

По словам Алаудинова, остался лишь один маршрут, по которому ВСУ «еще могут более-менее двигаться», но и он уже в основном под контролем ВС России.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с «360» назвал окончательное взятие Славяно-Краматорской агломерации с Артемовском одной из главных задач ВС России. Эксперт пояснил, что после этого откроется свободное пространство для дальнейшего наступления.

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Также российские войска закрепились в Угледаре . Его освобождение позволит выйти на Красноармейское и Кураховское направления.

Специальная военная операция РФ на Украине

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