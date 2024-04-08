Спецоперация 08 апреля 2024, 20:56 Колонны скорых выдвинулись из Часова Яра после прилета по промзоне «ВХ»: из Часова Яра после мощного удара едут колонны скорой помощи РИА «Новости»

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После удара по Часову Яру колонны машин скорой помощи направились в сторону Славянска в сопровождении транспорта ВСУ. Об этом сообщила «Военная хроника».

По данным паблика, раненых перевозят транзитом в Краматорск и Барвенково, где находятся украинские госпитали. Судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ будет трехзначным.

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Ранее в Часовом Яре ликвидировали элитное подразделение спецназа ВСУ и личный состав 93-й бригады украинской армии. Они попали под мощный удар российской авиации.

Представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный ранее признал сложной ситуацию в районе Часова Яра. По мнению многих экспертов, населенный пункт может повторить судьбу Авдеевки и Артемовска.

Минобороны сообщало, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» отразила контратаки пяти бригад ВСУ. Противник потерял до 325 военнослужащих и огромное количество техники.