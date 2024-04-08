08 апреля 2024, 20:56
Колонны скорых выдвинулись из Часова Яра после прилета по промзоне
«ВХ»: из Часова Яра после мощного удара едут колонны скорой помощи
После удара по Часову Яру колонны машин скорой помощи направились в сторону Славянска в сопровождении транспорта ВСУ. Об этом сообщила «Военная хроника».
По данным паблика, раненых перевозят транзитом в Краматорск и Барвенково, где находятся украинские госпитали. Судя по масштабу эвакуации, количество уничтоженных солдат ВСУ будет трехзначным.
Реклама
Ранее в Часовом Яре ликвидировали элитное подразделение спецназа ВСУ и личный состав 93-й бригады украинской армии. Они попали под мощный удар российской авиации.
Представитель восточного командования ВСУ Андрей Задубинный ранее признал сложной ситуацию в районе Часова Яра. По мнению многих экспертов, населенный пункт может повторить судьбу Авдеевки и Артемовска.
Минобороны сообщало, что на Авдеевском направлении группировка войск «Центр» отразила контратаки пяти бригад ВСУ. Противник потерял до 325 военнослужащих и огромное количество техники.
Скорая помощь
Военные
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Часов Яр
Реклама
Реклама