Важное 08 апреля 2024, 15:03 Российские войска улучшили позиции сразу на трех направлениях в зоне СВО Минобороны: ВС России улучшили положение сразу на 3 направлениях в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские войска улучшили свои позиции и заняли выгодные рубежи на трех направления в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На Донецком направлении работает Южная группировка войск. Там бойцы заняли выгодные рубежи, а также поразили живую силу и технику сразу двух бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов ДНР.

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«ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей», — уточнили в оборонном ведомстве.

Противник лишился американкой гаубицы М777, польской самоходной артиллерийской установки Krab, а также САУ «Акация» и «Гвоздика» и двух радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю. Бойцы отразили контратаки пяти бригад ВСУ. Противник потерял до 325 военнослужащих и огромное количество техники.

Также положение по переднему краю улучшила Восточная группировка войск на Южно-Донецком направлении. Огневое поражение на данном участке нанесли двум бригадам ВСУ, в том числе одной теробороны. Противник лишился за сутки до 80 боевиков и различной техники.