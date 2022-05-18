Колонну автобусов для пленных боевиков с «Азовстали» сняли на видео

Кадрами с «ретроспективой пленения „Азова“*» поделился в своем Теlеgrаm-канале корреспондент ВГТРК Александр Сладков. На видео, снятом с воздуха, колонна автобусов движется на мост забирать пленных с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Судя по записи под постом, ролик снят в 09:40 понедельника.

Как раз ранним утром 16 мая стало известно, что еще одна группа боевиков вышла из «Азовстали» с белым флагом. В понедельник оружие сложили 265 боевиков с территории завода, в том числе 51 тяжелораненый. Во вторник из Мариуполя выезжали автобусы с пленными.

Военный журналист Алексей Борзенко отметил, что сдались в основном раненые бойцы ВСУ — «азовцы»* предпочитают отсиживаться, так как боятся заведенных на них уголовных дел. Вэсэушников, по мнению эксперта, ждет плен, а потом их выпустят. Это касается тех военных, которые «не задействованы по линии Следственного комитета Российской Федерации».

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.