Автобусы, предположительно, со сдавшимися боевиками с «Азовстали» начали выезжать из Мариуполя

Колонна автобусов, в которых, предположительно, находятся сдавшиеся в плен боевики с «Азовстали», покидают Мариуполь в сопровождении бронетехники. Об этом с места событий сообщило РИА «Новости».

По их данным, до начала движения колонны в районе завода несколько часов не слышалось взрывов и выстрелов.

Согласно информации Минобороны, за прошедшие сутки оружие сложили 265 боевиков с территории завода «Азовсталь», в том числе 51 тяжелораненый. Всех, кто нуждался в медицинской помощи, направили в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.

По мнению военного журналиста Алексея Борзенко, представители нацбата «Азов» (запрещенная в РФ экстремистская организация) отправили на выход раненых бойцов ВСУ как «подсадную утку», чтобы посмотреть, что с ними будет. Эксперт предположил, что боевики продолжат отсиживаться, поскольку боятся заведенных на них уголовных дел, которые могут обернуться даже смертной казнью.