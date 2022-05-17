За прошедшие сутки сдались в плен 265 украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Заместитель главреда еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко рассказал «360», кто и почему решил сдаться и что, по его мнению, будет потом.

Далее — его речь.

Кто выходит? Выходят раненые вэсэушники, «азовцы»* не выходят: они прекрасно понимают, что их ждет. Во-первых, они понимают, что уже есть уголовные дела против них, что по ним уже собрана информация, которая доказывает их вину. Они знают, что там их ничего не ждет, поэтому выпустили раненых вэсэушников.

Когда все это началось и они стали отходить из Мариуполя на «Азовсталь», там была разношерстная публика, много было разных людей: и тероборона, и просто части ВСУ, бригада была, часть которой сдалась, часть была уничтожена. «Азовцы»* как бы проверяли и на них пробовали, смогут ли потом выйти. Это как бы попытка посмотреть: если они выйдут, то и мы пойдем за ними следом, они были готовы. Как подсадная утка. Как снайпер работает — он не убивает наповал, хотя может, он ранит, в живот, как правило, чтобы человек орал. К нему подбегают, пытаются его вытащить, и он кладет еще троих. И здесь была такая же техника: если они выскочат, то мы за ними следом выйдем, а если их всех перебьют, придется нам сидеть.

«Скорее тихо умрут»

Сейчас, когда вэсэушников выпустили, они как бы сбросили балласт: надо кормить, с едой проблемы. Поэтому сначала выпустили мирных — что еще с ними делать. И в последний момент стали выпускать уже раненых вэсэушников. И своих могли бы выпустить, но те боятся и не выходят, потому что понимают, что это уголовные дела, если в Донецке, то это смертная казнь. Донецк же не принимал запрета на смертную казнь, это молодые государства, у них нет моратория. Там могут быть и расстрелы, и повешения. Как они и хотят, по Нюрнбергу, самых главных «орлов» повесить. А эти ребята боятся, сидят.

Так что вывод этих раненых ничего не решает. Они («азовцы»* — прим. ред.) как сидели, так и сидят. Сдавшихся, конечно, допросят сейчас, какую-то информацию с них возьмут: о состоянии, о том, что едят, сколько их осталось.

Вэсэушникам, которые вышли, скорее всего, ничего не будет, если они конкретно не задействованы по линии Следственного комитета Российской Федерации. Их ждет плен, потом их выпустят. А вот «азовцам»* деваться некуда. Там уже и списки есть, через пленных и раненых уже фамилии этих людей, их дела при разрушении Мариуполя, не только при расстрелах. Они же участвовали в расстрелах. И они сами знают, что на них огромная куча негатива, что их ничего хорошего не ждет. Скорее всего, они будут отсиживаться до последнего. Кто-то, может, выйдет, но основная масса — нет. Тихо умрут.

У них агония. Главное, что заканчиваются боеприпасы. Они отвечают одиночными выстрелами — это первый признак. Уже не стреляют очередями, как раньше.

О том, могут ли «азовцы»* перемещаться в «катакомбах» завода, чтобы скрываться:

Там есть технические коридоры, напрямую между собой эти бункеры не сообщаются. Там в принципе каждый бункер под каждый цех: литейный, прокатный. Они все равно выходят на поверхность и проходят. Но там применяли зажигательные боеприпасы сверху, много чего.

О возможном применении психотропов «азовцами»*:

Что такое психотропы? Немцы давали своим летчикам шоколад во время Великой Отечественной войны, особый — с очень высоким содержанием самого шоколада. А это тоже все равно стимулятор, хотя психотропом не назовешь. Потом американцы во Вьетнаме придумали амфетамин — еще со времен Великой Отечественной и Второй мировой.

Есть вещества, которые дают заряд энергии на два-три дня, но после этого обязательно нужно отдыхать, иначе крыша поедет. Американцы придумали стимуляторы для своих солдат, и в Ираке применялись эти вещи, их даже добавляли в американские сухпайки. Их можно купить, до этих событий все продавалось без проблем. И люди удивлялись: «Я поел американский сухпай, и у меня такая энергия появилась — откуда?»

Есть и отдельные [стимуляторы] в виде уколов, таблеток, спреев. Они это применяют. Это дает силы. Стимулятор берет энергию, а организму нужно восстановить это, поэтому люди после таких веществ часов по семь-восемь должны спать. Может, они дежурных своих выставляют, а остальные спят.

* «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.