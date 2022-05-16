Еще одна группа украинских военных вышла из «Азовстали» с белым флагом

Группа украинских военных вышла с завода «Азовсталь» в Мариуполе с белым флагом. Об этом в Telegram-канале сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский.

«Из „нашего“ тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами, — додавливаем таки», — написал он.

В прошлый раз группа боевиков из «Азовстали» решила сдаться 7 мая. Это был «первый личный контакт за все время блокады Мариуполя», отметил тогда Ходаковский.

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков отметил, что это можно назвать переломным моментом на «Азовстали», и предположил, что капитуляция боевиков не за горами.

Военный аналитик Борис Джерелиевский отметил, что судьба украинских националистов на территории завода и так давно предрешена.

Боевики уже несколько раз пытались выбраться с «Азовстали» — как по одному, так и небольшими группами. Каждый раз их останавливал огонь военных Донбасса