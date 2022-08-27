Кадыров опубликовал видео допроса украинских военнопленных

Брошенные на убой украинские солдаты легко сдаются в плен и охотно отвечают на вопросы русских военных. Таким образом глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал опубликованное им видео с допросом пленного бойца ВСУ в своем Telegram-канале.

«Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По пять-семь человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье», — написал он.

За две минуты пленные успели рассказать свои имена, откуда они, где расположены их силы и сколько человек, какое у них оружие и оборудование.

Кадыров, комментируя, удивился тому факту, что все эти люди даже не идейные, без убеждений.

«Так чего им в Харькове не сидится? <…> Пес их всех знает! Будем приводить в чувства», — резюмировал глава Чечни.

Ранее Служба безопасности Украины официально обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух соратников в военных преступлениях. Она собрала материалы по трем статьям Уголовного кодекса страны. В ответ на это Кадыров пообещал СБУ «с удовольствием приехать и разобраться», а также попросил президента России Владимира Путина дать ему возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине.