Кадыров пообещал СБУ «приехать и разобраться»

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на обвинения со стороны Службы безопасности Украины, предложив «с удовольствием приехать и разобраться». Аудиозапись ответа он опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров в ответ предложил украинцам определить место, куда ему явиться для разбирательства.

«Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести», — сказал он.

Он пообещал СБУ, что будет и дальше участвовать в специальной военной операции на Украине и освобождать людей, «которых вы мучили все эти годы». Глава Чечни также заявил, что, будь его воля, он бы давно взял Киев, «а Зеленский и ему подобные были бы в подвале». Так что он предложил Зеленскому благодарить за это Путина.

Ранее Служба безопасности Украины официально обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух соратников в военных преступлениях. Она собрала материалы по трем статьям Уголовного кодекса страны.