Кадыров попросил разрешения у Путина дать по-быстрому закончить спецоперацию

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать ему возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине. Аудиозапись ответа он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал он.

Также Кадыров объявил о готовности чеченских подразделений «идти на Европу».

Таким образом глава Чечни прокомментировал свое обвинение Службой безопасности Украины в «военных преступлениях».

Также Рамзан Кадыров пообещал СБУ «с удовольствием приехать и разобраться». По словам главы Чечни, будь его воля, он бы давно взял Киев, «а Зеленский и ему подобные были бы в подвале». Так что он предложил Зеленскому благодарить за это Путина.