Кадыров попросил разрешения у Путина дать по-быстрому закончить спецоперацию
Глава Чечни Кадыров попросил президента Владимира Путина дать возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать ему возможность поскорее закончить спецоперацию на Украине. Аудиозапись ответа он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Прошу и еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию. Если из мирового сообщества 15% против нас — это не значит, что весь мир против нас. Мы эти 15% можем быстро усмирить, абсолютно никаких проблем нет», — сказал он.
Также Кадыров объявил о готовности чеченских подразделений «идти на Европу».
Таким образом глава Чечни прокомментировал свое обвинение Службой безопасности Украины в «военных преступлениях».
Также Рамзан Кадыров пообещал СБУ «с удовольствием приехать и разобраться». По словам главы Чечни, будь его воля, он бы давно взял Киев, «а Зеленский и ему подобные были бы в подвале». Так что он предложил Зеленскому благодарить за это Путина.