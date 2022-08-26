СБУ предъявила обвинения Рамзану Кадырову и двум его соратникам

Служба безопасности Украины официально обвинила главу Чечни Рамзана Кадырова и двух соратников в военных преступлениях. Она собрала материалы по трем статьям Уголовного кодекса страны. Информацию о деле опубликовали на сайте СБУ.

Кроме Рамзана Кадырова украинские силовики расследовали дела против заместителя начальника управления Росгвардии по Чечне Даниила Мартынова и командира тактической группы 249-го батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Хусейна Межидова.

Главу Чечни обвинили в том, что он в феврале и марте лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты их руководителей. Ему предъявили обвинение по трем статьям: о планировании и ведении боевых действий, умышленном нарушении границ Украины, признании якобы произошедшей оккупации ее территории правомерной.

Даниила Мартынова обвинили в захвате в заложники около 500 пациентов и работников Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением, а также местных жителей Киевской области, а Хусейна Межидова — 200 жителей Гостомеля.