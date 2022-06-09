Иностранных наемников с «Азовстали» доставили в суд ДНР для оглашения приговора

Граждане Великобритании Эйден Аслин и Шонн Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим доставлены в Верховный суд ДНР для оглашения приговора. Об этом сообщил ТАСС.

Иностранные наемники ВСУ, сдавшиеся в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе, обвиняются в ведении боевых действия против мирного народа Донбасса в составе националистических формирований Украины. Обвиняемые частично признали свою вину.

Им инкриминируется нарушение закона по статье УК ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Максимальное наказание — лишение свободы до 20 лет либо смертная казнь.

Ранее представитель республиканской Генпрокуратуры Виктор Гаврилов не исключил, что по совокупности обвинений наемников могут приговорить к высшей мере наказания.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула власти Великобритании в том, что они отвернулись от Аслина и Пиннера.