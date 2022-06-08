Три иностранных наемника с «Азовстали» частично признали вину на суде в ДНР

В Донецке трое иностранных наемников с «Азовстали» частично признали свою вину во время судебного процесса, сообщило РИА «Новости». По совокупности обвинений им может грозить смертная казнь.

Британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим согласились с обвинениями по статье 232 УК Донецкой Народной Республики.

Им вменили прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры ДНР, по совокупности всех обвинений наемников могут приговорить к смертной казни.

Родственники Эйдена Аслина выразили надежду, что британец сумеет вернуться домой. Власти Великобритании не обсуждали с Россией возможную выдачу своих граждан, воевавших на стороне ВСУ, или обжалование им приговора.