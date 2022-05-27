Генпрокуратура ДНР допустила казнь иностранных наемников

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики передала в суд материалы уголовных дел против иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Обвиняемым грозит смертная казнь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества Генеральной прокуратуры республики Виктор Гаврилов.

Он напомнил, что против британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и гражданина Марокко Саадуна Брагима завели уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса республики: «Совершение преступлений группой лиц», «Насильственный захват власти» и «Наемничество».

В ходе расследования дела фигуранты дали показания, которые подтвердили их вину.

«Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым, с учетом военного времени, может быть применена высшая мера наказания — смертная казнь», — заявил Гаврилов.

Шон Пиннер и Эйден Аслин сложили оружие и сдались в плен в середине апреля. Они принимали участие в боях в составе подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. Официального статуса военных они не имеют, поэтому на гуманное обращение, как комбатанты, рассчитывать не могут.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обращение Пиннера и Аслина к властям Великобритании не помогло. По ее словам, Соединенное Королевство отвернулось от своих людей, заявив, что ситуация, в которой они оказались, — это их личное дело.