Захарова заявила, что Великобритания отвернулась от задержанных в Донбассе британцев

Британские власти отвернулись от своих сограждан, которых задержали в Донбассе. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С небывалой легкостью отказываются от граждан своей страны, которых там берут в плен, находят — я имею в виду Украину и британских подданных», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Она отметила, что в Соединенном Королевстве «буквально в секунду отвернулись от своих, сказали, что это их личное дело».

Ранее жена задержанного народного депутата Виктора Медведчука телеведущая Оксана Марченко выступила с предложением обменять ее мужа на британских наемников, которые попали в плен в Мариуполе. Она обратилась, в частности, к родным британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Эслина, сдавшихся в плен.

Эслин на днях обратился к британскому премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять его и еще одного племенного на Медведчука.