Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев в Харьковской области. В результате были уничтожены более ста боевиков из Польши и Германии, свыше 50 наемников были ранены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Удар по пункту временной дислокации иностранных наемников был нанесен высокоточным оружием, подчеркнул он.

Кроме того, за минувшие сутки 105-й и 107-й батальоны 63-й механизированной бригады ВСУ потеряли более 160 человек личного состава в результате удара ВКС РФ по их боевым позициям.

В районе Марьинки российские военные нанесли артиллерийский удар по боевым позициям 66-й механизированной бригады ВСУ. В результате было ликвидировано более 70% личного состава третьего батальона этого соединения, заключил Конашенков.