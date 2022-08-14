Россия призвала власти Украины прекратить обстрелы ЗАЭС
Постпред России в Вене призвал Украину обезопасить визит представителейй МАГАТЭ на ЗАЭС
Украинская сторона должна гарантировать безопасность участников миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для их визита на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова процитировал ТАСС.
«Украинская сторона должна прекратить атаки на Запорожскую АЭС и гарантировать безопасность участников миссии Международного агентства по атомной энергии для их визита на станцию», — привели слова Ульянова журналисты.
Также они сообщили, что постпред России в Вене обвинил ООН в недостаточном участии в разрешении проблемы с ЗАЭС. По словам Ульянова, представители ведомства в последний момент сорвали визит миссии МАГАТЭ на станцию. Также он обвинил ООН в отсутствии внятных комментариев по этой ситуации. При этом вся роль организации, по его словам, сводится к согласованию сотрудниками департамента безопасности Секретариата ведомства поездки в «неспокойный район».