Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что киевские власти еще в июне обсуждали с британскими политиками удар по Крымскому мосту. Пока у ВСУ нет оружия, которое бы позволило атаковать мост, но даже подобные разговоры приближают новую мировую войну.

Украинские власти еще в июне обсуждали с британским министром обороны Беном Уоллесом атаки на Крымский мост. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. В качестве подтверждения он опубликовал фото с министром обороны Беном Уоллесом и бывшим на тот момент премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Украинские должностные лица не в первый раз хвастаются планами по уничтожению моста, соединяющего полуостров с материковой Россией. В июле 2022 года советник президента Украины Алексей Арестович рассказывал, что ВСУ ударят по мосту сразу же, как только у них появится соответствующее вооружение.

Украинский политик и управленец Владимир Олейник объяснил «360», что британские политические и военные деятели активно поддерживают иллюзии украинского руководства ради решения собственных проблем. Ведь именно из-за украинского кризиса премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден покинуть свой пост.

Украина ударит по Крымскому мосту?

Крымский политолог Владимир Джаралла считает, от ударов по Крымскому мосту украинскую сторону удерживают только отсутствие дальнобойных систем и выведенная из строя авиация, остатки которой не справятся с российской системой ПВО.

«Ситуацию можно охарактеризовать старым русским выражением: руки коротки. Но в агрессивности их намерений в отношении этого объекта сомневаться не приходится», — подчеркнул Джаралла.

Владимир Олейник добавил, что, по его мнению, ракетные установки достаточной дальнобойности на Украине уже есть, однако США контролируют их применение и пока не решаются на такую опасную провокацию. Ведь Россия не раз предупреждала, что атаки на Крымский мост, как и в целом на российскую территорию, приведут к очень серьезным последствиям.

Если вдруг будет подрыв моста, это радикально поменяет ситуацию в конфликте. Это уже движение в сторону применения ядерных сил Владимир Олейник.

Кто провоцирует третью мировую?

Владимир Джаралла напомнил, что американский дипломат Генри Киссинджер, который ранее заявлял о необходимости идти навстречу России в нынешнем конфликте, также говорил и об опасности открытого конфликта между США с Россией и Китаем.

«Ситуация опасна тем, что все постепенно начинают втягиваться: американские сенаторы, побывав в Киеве, заявляют, что Россию необходимо объявить страной-террористом, а это подразумевает уничтожение экономических отношений, а также переход к силовым акциям против ее представителей», — подчеркнул крымский политолог.

Участие Великобритании в планировании атак на российские территории Джаралла объяснил необходимостью отвлечь население страны от внутренних проблем. Агрессивную британскую политику, направленную против России, политолог назвал «внутренним идиотизмом», который тем не менее может привести к катастрофическим последствиям.

«Никто не придает значения словам, люди тратят время на то, чтобы как можно лучше выглядеть перед избирателями или на экране. Того, какие последствия имеют их действия, они не осознают. И на этом фоне тенденция постепенного сползания к мировой войне выглядит, к сожалению, все более и более реальной», — заключил Джаралла.