Херсон полностью остался без электричества | 360°

Спецоперация 06 ноября 2022, 16:03 Херсон полностью остался без электричества Херсоноблэнерго: во всех районах Херсона пропало электричество РИА "Новости"

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Во всех районах Херсона отключилось электричество. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Херсоноблэнерго.

«Света нету по всему городу, да. Ждем информацию, где что», — сказал представитель компании.

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Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Вооруженные силы Украины стягивают военную технику на Херсонском направлении. Он отметил, что подобные самоубийственные действия идут только на руку спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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До этого Стремоусов предупредил, что в ближайшие полторы-две недели вероятна активизация боев в Херсонской области. В целом ситуация остается напряженной. Мирных жителей продолжают вывозить за пределы 15-километровой зоны от Днепра. Всего планируется переместить до 70 тысяч человек. Также директор белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков объявил, что животных из зооуголка в Херсоне вывезут в Крым.