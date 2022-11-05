Животных из херсонского зооуголка вывезут в Крым | 360°

Общество 05 ноября 2022, 22:04 Животных из херсонского зооуголка вывезут в Крым Животных из херсонского зооуголка вывезут в крымский парк «Тайган» РИА "Новости"

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Директор белогорского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил, что животных из зооуголка в Херсоне, которым грозит опасность, вывезут в Крым. Его слова привел ТАСС.

На базе парка есть необходимая материально-техническая база для содержания животных. По мнению Зубкова, это временная мера.

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«Как только пройдут активные военные действия и зоопарки будут восстанавливаться, конечно мы животных готовы вернуть в их вольеры», — отметил директор «Тайгана».

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Сафари-парк является крупнейшим частным парком львов в Европе. Он находится на берегу Тайганского водохранилища. Его территория составляет 32 гектара.

Украинские военные продолжают обстреливать Херсон. На Украине не принимают выбор жителей Херсонской области, пожелавших стать частью России. ВСУ ведут атаки на город, используя ракетные системы залпового огня американского производства HIMARS. Две ракеты упали в районе автовокзала, где собираются жители Херсона для последующей перемещения на безопасные территории.